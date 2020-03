Advierten que algunas estaciones no han bajado precio de combustibles, en Cartagena

El presidente de la República, Iván Duque, anunció que desde el martes se reduciría, en 1.200 pesos, el precio de la gasolina, sin embargo, en Cartagena conductores de transporte público continúan a la espera que se haga efectiva la decisión.

“El señor Presidente anunció una baja en el galón de la gasolina, esto sería un alivio para los conductores; sin embargo, ayer, a las cuatro de la tarde, fui a echar combustible a mi vehículo y me llevé una gran sorpresa, no había bajado el precio”, denunció Amaury Baldiris, conductor de taxi.

Agregó que “todavía está en 9.200 pesos, en más de cinco o seis bombas, cuando quería buscar un lugar que estuviera implementando la decisión tomada por el Presidente”.

Lea también: Precio de la gasolina baja $1.200 el galón a partir de este martes 17 de marzo

Respecto a la respuesta que le daban en las estaciones de gasolina, explicó: “me decían que porque todavía tienen inventario con el precio anterior, pero eso no es lógico, cuando anuncian que hay aumento, desde las 12 de la noche siempre se reajusta porque cuando recibo el carro siempre ha sido así, entonces pregunto porque ahora no es así”.

El conductor de servicio público indicó que le informaron que eso podría demorar, entre tres o cuatro días, mientras terminan el inventario. “Eso me parece ilógico, pues no está cumpliendo lo establecido por el Estado, ahora no podemos hacer nada porque la autoridad también nos da la espalda”, sostuvo.

Puede Interesarle: Cómo es que yo sí tengo coronavirus y él no tenía: hermana de fallecido en Cartagena

Por su parte, desde la Veeduría de la Rama Judicial, en cabeza de su presidente, Erick Urueta, advirtieron que darán, como fecha máxima para que las estaciones de servicios de combustible apliquen la baja de precios, el día 21 de marzo, tal como lo ordenó en su momento el Ministerio de Minas y Energía.

“En Cartagena le solicitamos a las personerías distritales y municipales, la Defensoría regional del Pueblo, la Alcaldía distrital de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, vigilar, verificar y monitorear el cumplimiento de la medida emitida por el Gobierno Nacional y a los ciudadanos denunciar el incumplimiento de la medida”, manifestó Urueta Benavidez.