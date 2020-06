Advierten que Cartagena solo tiene capacidad para cremar cinco cadáveres diarios

La personera explicó además que las demoras denunciadas obedecen a tres situaciones: "Lo primero es porque las personas no saben a dónde deben llamar para que puedan recibir el certificado de defunción, en especial cuando la persona fallece en las casas. En este caso son las EPS, pero, cuando estas personas no tienen ninguna vinculación se debe acudir a otra instancia".

Señaló que en el caso de las personas que fallecen en los hospitales, "lo que ha pasado es que las familias no contestan los teléfonos cuando les llaman para avisarles que su familiar ha fallecido, y estas personas tienen que autorizar a qué funeraria le van a entregar el cadáver. Aquí la demora más bien es de las familias que no están llegando a tiempo".

De acuerdo con Caro, ante esta situación se está pidiendo que, además de un número de teléfono de contacto, se tenga también la dirección de los familiares, "para que, en un momento dado la Policía o cualquier autoridad, pueda anunciar que su familiar ha fallecido y autorice a qué funeraria se debe entregar el cuerpo".

Le puede interesar: Asilo de Montería reporta ocho contagios de Covid-19

Y la tercera demora evidenciada, según la personera, se da "cuando la funeraria ya no tiene capacidad para para ir a buscar a los fallecidos. Entonces, se les está solicitando que se coordinen con otras funerarias para que no haya un acaparamiento y se puedan agilizar la entrega de los cuerpos de aquellas personas que solicitaron realizar el servicio".

De Caro también señaló que es falso que en Cartagena se esté viviendo una situación parecida a lo que ocurrió en Guayaquil, Ecuador, donde incluso las personas se vieron obligadas a quemar los cuerpos a las afueras de sus casas.

"En realidad en Cartagena son dos o tres cadáveres represados, porque además las morgues en las IPS son muy pequeñas -no estábamos preparados para una pandemia-, por eso ya la Alcaldía se comprometió a hacer un contrato con una morgue pública, a la que se van a llevar todos los cadáveres y se va a ser la disposición final de ellos, para evitar que se encuentran represados en las morgues de las IPS que son pequeñas y que no estaban acondicionadas para el número de muertes que se esperan. Pero no somos Guayaquil, apuntó".