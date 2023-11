Aeropuerto de Barranquilla estará listo para Juegos Panamericanos 2027: Mintransporte

Desde el piso 12 de la Gobernación del Atlántico, donde se llevó a cabo la sesión descentralizada de la Comisión Sexta del Senado de la Republica, en el que citaron a debate de control político por las obras del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, William Camargo, ministro de Transporte, sostuvo que se espera que para los Juegos Panamericanos 2027, la terminal aérea esté lista.

“Lo que tenemos ya previsto es, por un lado, una retoma del aeropuerto, una disponibilidad de recursos y una estrategia para garantizar una optimización de las obras y que para los juegos, seguramente mucho antes de estos, tengamos cubiertos los componentes de afectación directa al usuario, a los pasajeros", dijo Camargo.

El jefe de la cartera indicó que desde marzo de 2024, la Aeronáutica Civil tendrá la concesión de esta terminal aérea, con el fin de adelantar todos los trabajos que sean necesarios y que siguen a medias.

Al ser consultado por las responsabilidades de algunos funcionarios que esto estuviera ocurriendo sostuvo que de eso se encargarían los órganos de control.

“Y procuro, por principio de tranquilidad, no establecer esos juicios. Ahí está la información del proceso que conoce este servidor hace un año, de lo que sucedió. Hay unas investigaciones y hay unas actuaciones de los entes de control y también de jueces de la República frente a lo que pasó allí y las responsabilidades, como en todo, las determinarán en su momento los jueces. El Plan de Acción tiene unos detalles particulares que seguramente los órganos irán a precisar más adelante", señaló.

Indicó, "pero inicialmente, ¿qué tenemos ya previsto? Por un lado, una retoma del aeropuerto, una disponibilidad de recursos y una estrategia para garantizar una priorización de las obras y buscar que en el menor tiempo posible y como compromiso, pues antes de que efectivamente se active el tema de los juegos, seguramente mucho antes de ello, tengamos los componentes de afectación directa al usuario, que es en este momento el componente más fuerte de todo lo que es pasajeros cubiertos y el de carga en paralelo en ejecución".

Este esquema concesionado efectivamente ha venido teniendo una evolución en el tiempo y como lo decía ayer en el debate de Odebrecht, no satanizo el vehículo. Tal vez el conductor o algunos conductores que no hemos y no han sido exitosos con la implementación de ese vehículo, hay ajustes que hacer. Este gobierno está ya explorando un tema de sexta generación, que retoma algunos aprendizajes y hace una caracterización de para qué tipo de contratos es conveniente mantener un esquema concesionado como el que tenemos”, agregó.

Así como el aporte de 250.000 millones de pesos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que queda de su cuatrienio.

Por su parte, el senador por el Pacto Histórico, Pedro Flores, recordó el caos en el que se encuentra el aeropuerto de Barranquilla.

Entre las personas que estuvieron presentes fueron el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París; al presidente de la agencia nacional de infraestructura, ANI, Jonathan David Bernal, y el superintendente de Sociedades, Billy Escobar.