Agarraron a patadas a mujer de 68 años por tomar foto de una infracción en Cartagena

Una mujer de 68 años de edad fue agredida brutalmente en la zona peatonal del barrio Castillogrande, en Cartagena.

Según testigos, la mujer, identificada como Paulina Padilla, habría fotografiado a unas personas que se encontraban al interior de un vehículo en plena vía consumiendo alimentos, sin respetar las normas establecidas en la zona.

"Mi hermana salió a comprar algo a un supermercado y de regreso tomó la foto, y cuando se dio la vuelta, la atacaron dos mujeres, la tiraron al piso, la patearon, le dieron en la cabeza, eso fue un desastre. Además, la gente que pasaba por ahí no hizo nada", explicó Álvaro Padilla, hermano de la víctima.

En el barrio Castillogrande ya se han denunciado múltiples problemas de orden público que alteran la tranquilidad en el sector.

"Aquí vienen con comida, con licor, y es todos los fines de semana, todo se ha convertido en un desastre; ella tomó la foto para nosotros, la comunidad del sector, para conocer nuestra reacción, pero casi la matan a patadas", describió Padilla.

"A ella la mandaron para urgencias, gracias a una persona que pasó con su esposo, en una camioneta, quienes se encargaron de trasladarla. Afortunadamente no está fracturada, pero sí bastante golpeada".

A través de su cuenta de Facebook, la víctima se pronunció sobre los hechos que han causado indignación, sobre todo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"Acabo de llegar del hospital muy golpeada, no puedo caminar, menos mal no hay fracturas pero me tienen que ver los ligamentos. Esta inseguridad en Bocagrande y Castillogrande está fuera de control", relató en un aparte de la publicación.

"Señor Alcalde, ¿qué piensa hacer al respecto?, ya está bueno de tanto llamar malandrines a la gente, ¡actúe!", concluyó la víctima.