Agencia Nacional de Tierras presentó demanda para recuperar Islas del Rosario

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), presentó una demanda que integra 10 casos al Tribunal Superior de Bolívar con el fin de buscar la restitución de las Islas del Rosario.

"Por que encontramos que los contratos no cumplen con los avalúos, están muy por debajo de lo que deberían pagar según el avalúo del IGAC que en su momento (2015) habían dicho el 1% del valor catastral y pagan por debajo entonces no se cumple con esa exigencia", dijo Gerardo Vega, Director General de la Agencia Nacional de Tierras.

Estas son las 10 que buscan restituir: Islas Punta Brava, Isla Latifundia y Minufundia, Estereo de Canapote, Terreno Localizado en el sector de la isleta 1, Terreno Localizado en el sector de la isleta 2, Techo Rojo, Isla Única, Suanoga, Casa Edén y la número 10 sin nombre.

Por otro lado, dicen que se encontraron varias deficiencias en los contratos, "fueron firmados el último día de existencia legal del Incoder y ya no tenía facultades legales para las firmas de los contratos, los contratos exigían que fueran en escritura pública, no hay escritura pública y hay duplicidad de contratos que venían de tiempo atrás e iniciaron y firmaron un nuevo contrato con estas personas", señaló el funcionario.

Según la entidad, en total se han dejado de percibir 22.992.320 pesos mensuales por el caso de estas 10 islas, además, señaló que en total son 158 predios y solamente 82 de estos tienen contratos.

De otro lado, resaltó que se ha buscado una terminación anticipada del contrato de manera conciliada, se reunieron con las personas pero según dice la ANT hasta el momento no hay un acuerdo.

"Por eso hemos presentado las demandas para que se declare la nulidad absoluta de esos contratos, tan pronto termine la vacancia judicial continuaremos con quienes no haya acuerdo, no haya conciliación, nuestro deseo y la voluntad de la agencia es buscar de manera concertada la terminación anticipada del contrato, de no ser posible continuamos con el proceso judicial", aseguró Vega.