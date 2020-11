Agentes de tránsito de Cartagena se declaran en huelga de hambre por falta de pago

La difícil situación financiera que atraviesa el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, obligó a los agentes a realizar una asamblea permanente y huelga de hambre.

El objetivo de la manifestación es que el Alcalde William Dau, decida saldar la deuda de los salarios atrasados, entregue dotación de equipos de trabajo y garantice músculo financiero para continuar con el funcionamiento de la entidad.

Edwin Marrugo, Vicepresidente del Sindicato de los Agentes de Tránsito, manifestó que el gobierno del alcalde Dau Chamat, no se ha apersonado de la crisis financiera que se encuentra atravesando la entidad administrativa, adscrita al despacho del mandatario.

“Hemos pasado dos años en la misma situación, no le estamos echando responsabilidad a la administración de Dau, de lo que sucedió hace un año, pero en este año tienen toda la culpa independiente del Covid-19”, aseguró Edwin Marrugo.

El agente enfatizó que “nosotros hemos estado 100% en la lucha, pero tenemos dos años sin uniforme, dos años sin comunicación de radio, nos comunicamos con nuestros propios teléfonos, las motocicletas están andando porque nosotros mismos tenemos que meterle de nuestros propios recursos. Nos deben dos meses de salario y no se deslumbran las primas”.

Añadió que “con testa asamblea permanente y huelga de hambre, haremos que el Alcalde mire hacia el DATT, porque este año no lo ha hecho, no tenemos logística, no tenemos grúa, no tenemos absolutamente nada para trabajar".

Vamos hacer nuestro trabajo en lo que corresponde nada más, en nuestros actos urgentes, hasta que el alcalde nos solucione el tema de nómina y el tema de los compañeros que tienen préstamos en los bancos de hace dos años hacia acá, pero este año no se ha reflejado ni un peso, teniendo en cuenta que nosotros no hemos dejado de trabajar”.