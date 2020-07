Agreden a médico en Barranquilla por no pagar una millonaria deuda

Luego de que las autoridades atendieran un caso de agresión contra un médico en las afueras de un centro clínico, ubicado en el norte de Barranquilla, se estableció que el altercado se produjo por una millonaria deuda que tenía el doctor.

En un principio se había establecido que eran familiares de pacientes COVID-19 por un video que se viralizó en redes sociales, sin embargo, la Policía confirmó que se trataba de una riña por una deuna.

Se pudo establecer que el médico hace algún tiempo había adquirido materiales en una ferretería de Barranquilla por un valor de 16 millones de pesos, y ante la negativa del pago de la deuda se originó la agresión.

Le puede interesar: Brindamos el apoyo médico pertinente: Salud Total sobre fallecido en Barranquilla

El general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que “el cuadrante de la Policía atendió la riña entre dos particulares y un médico en un centro asistencial, al atender el caso le indicaron a los uniformados que se trataba de una deuda que el médico no quería pagar”.

Por su parte los familiares de los protagonistas reconocieron que fue por una deuda que tenía el médico y no por algún fallecimiento de COVID-19.

“No se trata de algún caso de coronavirus, es porque el señor no quiere pagar una deuda de unos materiales que sacó en una ferretería. Ha pasado mucho tiempo y no da la cara para cancelar los 16 millones de pesos”, indicaron.

Un hijo de uno de los presuntos agresores a través de las redes sociales comentó la situación que tuvo su padre y su hermano con el profesional de la salud.

Lea también: Rescatan a bebé recién nacido abandonado en un arroyo en Soledad (Atlántico)

“Mi hermano con mucho esfuerzo levantó su ferretería y este señor médico que me da tristeza que gente del gremio sea tan tramposa, le fío a mi hermano más de 16 millones y no ha querido pagar y mi papá con mi hermano fueron a cobrarle y les lanzó un café caliente, esto no hace parte de agresión a personal médico, esto es una riña por una falta de respeto asociado al no pago de una deuda de un señor que es tramposo”, aseguró.

Las autoridades adelantan la investigación y recibieron ambas denuncias para establecer las responsabilidades.