¿Ahora se pierden pruebas de COVID? Denuncian que IPS extravió resultado de hombre 75 años

En medio de las demoras que se presentan en el país para la entrega de resultados de pruebas de coronavirus ante el aumento de contagios, una mujer denuncia que el test hecho a su papá en el municipio de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico, se extravió hace un mes y no saben si su papá está o no contagiado.

Adriana Castro, hija de Roosvelt Castro, comentó en entrevista con La FM que su papá tiene 75 años y hace más de un mes presentó síntomas de Covid-19 como fiebre, tos, dolor muscular e inapetencia. Esperaron unos días pero al ver que no había mejoría el 23 de junio pidieron a la Nueva EPS que le realizaran la prueba, la cual hicieron al día siguiente funcionarios de la IPS Amedi.

“Le hacen la prueba y nos dicen que se demoran cinco días hábiles los resultados. Llamé varias veces y nunca me dieron respuesta alguna más allá que no habían llegado los resultados”, contó.

La EPS le entregó un radicado donde supuestamente hacían la queja a la IPS Amedi por la demora. “Hace 15 días mi papá me manifiesta que lo llamaron y le dijeron que la prueba al parecer se había extraviado y que tenían que tomarle otra prueba. Llamé cuatro veces más y nunca dieron respuesta”.

El pasado martes 22 de julio nuevamente se acercan del laboratorio a practicarle la prueba, pero esta vez no fue la PCR (la que hacen con muestra de la nariz) sino de sangre. Es decir, ya ha pasado un mes y el señor Roosvelt no sabe si tuvo o no coronavirus, y a su caso no le dieron prioridad teniendo en cuenta su edad y el riesgo que tiene.