Aida Victoria Merlano salió del país y asegura no tener orden de captura en su contra

Nuevamente, Aida Victoria Merlano, influenciadora barranquillera está generando polémica, tras publicar en sus historias de Instagram, videos que indicarían que está fuera del territorio nacional, lo cual se produce posterior a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió aumentarle la condena a 13 años y ocho meses de prisión, al considerar que la joven sabía de las intenciones de su madre, la exsenadora Aida Merlano, de huir de un consultorio odontológico ubicado en el norte de la capital del país.

Ante los cuestionamientos de algunos internautas, por su posible salida del territorio nacional, Merlano contestó por esa red social: “La verdad vine a un retiro. No tengo orden de captura en mi contra, y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país. No voy a poner mi vida en pausa por una situación de la que la única certeza que tengo es que se escapa de mis manos. Siempre y cuando no lastime a nadie, voy a hacer lo que me haga feliz mientras puedo”, escribió.

En medio de los señalamientos sobre su presunta participación en la fuga de su madre, registrada en el año 2019, la creadora de contenido ha negado tener alguna relación con el hecho.

Sin embargo, en medio de la diligencia judicial, en la cual se definía si se revocaba la condena que tenía inicialmente o si confirmaba como finalmente pasó, el magistrado del caso aseveró: “Prestó un aporte esencial para la fuga de madre”.

De esta manera, le fue anulado el beneficio de prisión domiciliaria que le habían impuesto en primera instancia, pero condenada como coautora del delito de uso de menores en la comisión de delitos agravado y cómplice en el delito de fuga de presos.

Por su parte, Miguel Ángel Del Río, defensor de la barranquillera, expresó en su momento: “El Tribunal condena injustamente a Aida Victoria por la fuga de su madre. Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad".