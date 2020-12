Alcalde de Baranoa habría incumplido toque de queda que decretó por noche de velitas

En un hecho que ha causado indignación, residentes del municipio de Baranoa, se pronunciaron en rechazo a un video viral, publicado en las últimas horas en redes sociales, en el que aparece el alcalde de la población, Roberto Celedón, en medio de una celebración, con posible aglomeración de personas e incumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Según ha trascendido, el video corresponde a una fiesta celebrada en la noche de velitas en una residencia, en donde hubo alcohol y animación musical con grupo vallenato.

La circunstancia que molesta a los baranoeros, es que precisamente fue la máxima autoridad local quien decretó la medida de toque de queda para contrarrestar eventuales contagios por covid-19, durante la celebración de la noche de velitas, por lo cual el burgomaestre habría incurrido en una contradicción a la orden emitida a la comunidad.

En la fiesta, de acuerdo a las imágenes, se aprecia que el jefe de la Administración municipal se encuentra rodeado de un grupo de personas y sin mascarilla de protección.

En algún momento del video, un espontáneo que no es identificado, se acerca al mandatario y con su teléfono móvil, graba un selfie saludo del alcalde, quien, a su vez, no muestra un mínimo asomo de vergüenza por su conducta reprochable.

Ante la molestia generalizada, el mandatario expidió un comunicado aclarando la situación. “Con respecto a un video que circula en redes sociales, me permito aclararle a la opinión pública que como conocedor de las normas que había en el municipio para la noche de velitas, no infringí el marco normativo del Decreto 2020.12.06.001, que contempla toque de queda desde las 10:00 p.m. de la noche del 7, hasta las 5:00 a.m. del 8 de diciembre”, sostiene al burgomaestre.

El alcalde Celedón asegura que estuvo toda la noche en su casa con su familia, hasta las 5:00 de la madrugada, cuando culminaba la restricción, no obstante, sostiene que en tan solo diez minutos ya estaba en otra población, sede de la fiesta.

“Luego de encender las velitas en casa con mi esposa, tal como se aprecia en una publicación realizada en redes sociales, llegué a eso de las 5:10 a.m., al corregimiento de Campeche, donde se conmemora la Inmaculada Concepción, y fui recibido por unos amigos”, agregó.

Finalmente, el mandatario aclara que en el sitio en donde se celebró la fiesta vallenata, no había aglomeración de personas.

“Soy respetuoso de las normas, mucho más de las que decretamos por el bien de los baranoeros. El lugar en el que estaba no excedía el máximo de 50 personas”, puntualizó Roberto Celedón.