Alcalde de Barranco de Loba (Bolívar) dio positivo para coronavirus

El alcalde del municipio de Barranco de Loba en Bolívar, Manuel Ramos Bayter, confirmó que dio positivo para el Covid-19. Aseguró el mandatario que se realizó la prueba en días anteriores y mientras esperaba el resultado estuvo en confinamiento.

“Como alcalde, con toda la responsabilidad del caso que me asiste, yo no quería esto, pero el resultado dio positivo, me pasó a mí y a dos personas más que hacen parte de mi círculo más cercano. No se deja de sentir temor, soy padre, tengo unos hijos, una familia, unos amigos, Dios nos ayudará a salir bien librado de esto para poder seguir mi carrera como alcalde”, dijo Ramos Bayter.

Agregó que, “esto no es un juego, esto es una realidad que está en nuestro territorio, yo sabía que me exponía porque quién más expuesto que nosotros los alcaldes, nosotros le decimos a la gente que no estamos atendiendo al público, pero ellos no entienden ese mensaje, se molestan con uno, entonces nos toca salir a gestionar y hacer todas mis actividades”.

Ramos Bayter indicó que espera salir bien librado de este virus, “y espero que a todos los que les ha tocado vivir esto, Dios también los ayude. Mi recomendación es que todos usen tapabocas, protégete a ti y a tu familia, y acata las actuaciones y medidas que hemos tomado”.

Según el último informe del Ministerio de Salud, el departamento de Bolívar, incluyendo Cartagena, tiene 20.705 casos positivos de Covid-19, de los cuales 17.508 corresponden a la capital. Este martes no se conocieron personas fallecidas en la ciudad y en los municipios.

El 81.71% de los cartageneros contagiados con el Covid-19 se han recuperado, es decir, 14.307 personas y a la fecha hay 2.711 casos activos, es decir, el 15.48%. Por el momento se han reportado 490 personas fallecidas, el 2.79% de las personas que han resultado contagiadas.