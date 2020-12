Alcalde de Barranquilla no descarta nuevas medidas si aumentan los casos de Covid

Pumarejo agregó que, en caso de que el panorama cambie, "se tomará medidas pertinentes para preservar la salud de todos".

"Agradezco a los barranquilleros por el buen comportamiento que, salvo algunas excepciones, han mantenido durante la pandemia y nos han permitido recuperar 131.000 de los 180.000 empleos perdidos. Pero no hay que bajar la guardia. En caso de realizar reuniones, estas no deben ser de más de 10 personas del grupo familiar o que vivan en la misma de casa. No hay que bajar la guardia porque en los encuentros sociales se están dando los mayores contagios", precisó Pumarejo.

Por su parte, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, recomendó a los colombianos a no dejar todo para última hora. Esto con relación a las compras navideñas para que lo hagan con tiempo y evitar aglomeraciones en establecimientos de comercio.

"A veces las personas dejan todo para última hora, para hacer las compras, no esperemos para el 23 o 24 salir a comprar lo que necesitamos para Navidad. Tampoco es momento para que la empresas realicen fiestas de fin de año, ni tampoco reuniones empresariales", dijo el funcionario.

Además, pidió a la ciudadanía no realizar fiestas con aglomeraciones en estas celebraciones de fin de año.

Barranquilla hoy registra una baja tasa de contagio del 8% cuando en junio alcanzó a llegar hasta el 45%. Entretanto, el promedio actual de las principales ciudades del país se ubica en 21%.