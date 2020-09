Alcalde de Barranquilla pide judicializar a los agresores de la pediatra

En medio de la polémica por la agresión de que fue víctima la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada Carmen Pérez, en el edificio La Ría en Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo solicitó la judicialización de los presuntos responsables.

"Vamos a trabajar para que se judicialice a las personas que agredieron a esas dos mujeres, que lo único que hicieron fue pedir respetuosamente que no se continuara con una fiesta que no era debida", afirmó el mandatario de los barranquilleros.

Por otro lado, el Alcalde sostuvo que se les impondrán comparendos a todos los asistentes, por desacatar normas de aislamiento que rigen en la ciudad en medio de la pandemia.

"Ya han identificado a más de la mitad de los asistentes de esa nefasta fiesta que terminó en la agresión de las dos mujeres, y estamos trabajando para que todo el peso de la ley les caiga encima", afirmó el mandatario.

"Primero los comparendos por desacatar las normas del aislamiento en Barranquilla, a todos los que asistieron a la fiesta. También al administrador de propiedad horizontal que permitió que dicha fiesta ocurriera, y no actuó de manera contundente", agregó Pumarejo Heins.

El mandatario local reiteró que no están permitidas las fiestas en la capital del Atlántico y anunció que se aumentarán los operativos para evitar dichas reuniones.

"Recordamos a la ciudadanía que no se permiten fiestas, no es el momento de celebrar. Celebren el día del amor y la amistad con su pareja, en su hogar. No se permiten reuniones familiares, ni ningún tipo de fiestas", declaró Pumarejo.

Cabe recordar que por medio de varios videos, difundidos en redes sociales, se evidencia la agresión de la que fue víctima la pediatra y su empleada doméstica, donde varios hombres las golpean en reiteradas ocasiones, en hechos ocurridos en un edificio en el norte de Barranquilla.

La Policía anunció que ya tienen identificadas a 4 de las personas que participaron en la agresión. Además, se está investigando un video en el que se observa la venta y consumo de alucinógenos, que al parecer fueron usados en la polémica fiesta.