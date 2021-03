Alcalde de Cartagena acusa a exprimera dama de querer sacarlo del poder

El alcalde de Cartagena, William Dau Chmat, le dejó claro a la exprimera dama Cynthia Pérez Amador, que perdió la confianza en ella.

"Ya no confió en ti para nada, para nada, porque pelas el cobre todos los días del calendario (....) tú saliste pura malandrina, egoísta, de afán, personalista, ambiciosa, dispuesta a pasar por encima de la cabeza de William Dau, el que te hizo", afirmó.

Esto se lo habría dicho el alcalde, en un audio que se filtró en las redes sociales. Al parecer, el mandatario local le estaría reclamando a su mano derecha, el porqué estaría haciendo campaña política mientras estaba en su equipo.

"Estas resultando igual a los demás, deja de estar diciéndole a la gente que yo te escogí a ti, que yo quiero que tú seas la próxima alcaldesa, tú no tienes la madera para ser alcaldesa; te falta mucho, mucho y no en educación y en preparación profesional, a ti te falta mucho en ética, en principios", aseveró.

El alcalde afirmó además: "tú eres una abusiva, cuántas veces no te dije yo, el año pasado, estoy en primer año de gobierno y tú ya en campaña para la alcaldía. No William, ¿qué campaña?; el poco de gente que me han dicho ya, que tú le dices, que yo quiero que tú seas la siguiente alcaldesa, qué es eso. Cynthia, no te lo voy a permitir y te voy a frenar en seco; si llego a saber que tú sigues abusando de la gente de mi gabinete, abusando del aprecio que te tengo, para decir que estas hablando a nombre mía, a decir que es para mi gente".

Así mismo, le recriminó: "Cynthia, la próxima vez que me entere que tú estas hablando con los miembros de mi gabinete, buscando OPS, que no me digan a mi y que son de parte mía, o que son para mis seguidores o que tratas de conseguir que alguien de la administración contrate una Esal, o cualquier cosa que te metas con mi administración, te voy a exponer públicamente como la malandrina que estas resultado".

Respuesta

Frente a estos fuertes señalamientos, la exprimera dama de Cartagena que esta enfrentado una investigación por el supuesto detrimento que habría causado al Distrito en un contrato, manifestó que recibió el audio pero desconoce cómo se filtró.

"Yo a noche estaba durmiendo y me desperté, cuando miro mi teléfono para ver la hora, miro que él me escribe, tenía ratos que no lo hacía. Yo abrí el mensaje y me encontré con este audio; realmente desconozco las razones por la cual él me mandó ese audio, pero allí estaba (...) a mí me duele mucho que se halla fragmentado la relación, miles de periodista en esta ciudad, me han pedido entrevista, yo he mantenido el silencio, por recomendaciones de mis abogados, por lealtad a este proyecto que todo el mundo me vio que yo puse el pecho desde el principio, desde que éramos nadie y me duele mucho esta situación", sostuvo Pérez Amador.

Indicó además que, "yo creo que hay un momento en que la gota se derrama y ya es por mi mamá, por mis hijos, por mi propia, por toda la gente que cree en mí, me pronuncie al respecto (....) yo desde el año pasado que le pusimos el pecho al Covid-19, entendí una cosa, que yo no sirvo para estar cogiendo aire acondicionado y que esta ciudad amerita que nos vayamos a la calle a reconstruir el tejido social, este es un gobierno elegido popularmente, ameritaba de que realmente se resuelvan el día a día de la gente y eso era lo que yo estaba haciendo, trabajando por mi ciudad".

"Yo con los funcionarios del gabinete construí una amistad, una relación muy bonita y si es malo que yo como ciudadana del común, llevé unas necesidades que me llaman y me dicen, entonces él tendrá la razón. Pero en ningún momento he obligado a nadie, en ningún momento he ofrecido puesto, que si yo soy la alcaldesa, tú vas a ser este secretario, eso es falso totalmente. ¡Dios mio!, yo primero tengo que salir de todo este poco de líos judiciales que tengo en este momento, por andar poniéndole el pecho a este gobierno", puntualizó la exprimera dama.

Amador habló sobre el proceso judicial en el que se encuentra inmersa, y por el que le imputaron cargos por contrato sin el lleno de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado en concurso homogéneo, por al parecer haber aportado documentos falsos para su contratación como exprimera dama de la alcaldía.

"El proceso apenas inició, de hecho, se hizo apenas la primera audiencia hay que esperar que el proceso se decante, yo siempre lo he dicho esto es una persecución política la que me montaron a mí, por ser la persona más cercana a él y creyeron que metiéndome a mí en este problema, lo iban a tumbar a él", expresó.

Aseguró, con su voz entre cortada, que es inocente y puntualizó que está siendo perseguida y tiene un estudio de riesgo activo en la UNP, periódicamente le hacen visita las autoridades para garantizar su seguridad.