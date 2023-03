Alcalde de Cartagena acusó funcionarios de la ciudad de querer "robar" en último año de mandato

En el marco del Congreso Nacional de Municipios 2023 que se adelanta en Cartagena este 29, 30 y 31 de marzo, el alcalde de esta capital, William Dau, volvió a hablar de corrupción y dar su discurso con relación a funcionarios que, según él, pretenden aprovechar este último año de su mandato para robar.

En medio de su discurso, el primer mandatario de los cartageneros resaltó que "tanta gente tratando de meterme el dedo en la boca, gente que piensa que si no roban ahora se les va la oportunidad, esto se ve en todos lados. Lo veo en las secretarías, en diferentes oficinas y dependencias del Distrito, lo veo en el Concejo de Cartagena que no deja de entorpecer a contratistas hasta que no se les de una coima".

Dau aseguró en el marco de este congreso, en el que participó también el contralor de la República Carlos Hernán Rodríguez, que tiene una larga lista de casos de corrupción dentro de las oficinas, dependencias y diferentes secretarías de la alcaldía.

Sin embargo, no dio detalles de quiénes serían los implicados: "Es que no alcanzo a denunciar los suficientemente rápido todas las cosas y ojalá nadie de los que esté aquí vaya a caer con eso, lo digo delante del contralor porque esto es generalizado y pasa en toda Colombia".

Con esto último, William Dau puso en conocimiento y alarma al contralor Rodríguez con relación a lo que según lo afirma está pasando en Cartagena.

Es de mencionar que el discurso anticorrupción de este mandatario se ha visto empañado por las recientes denuncias hacía la secretaria del Interior, Ana María González ,de presuntas implicaciones en actos de corrupción y conflicto de intereses con un contrato de 2,4 millones de euros entre la Fundación FEM, de la que es cofundadora, y Países Bajos.

Por su parte, el contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que "estamos dispuestos a hacer el seguimiento correspondiente que solicite cada mandatario, porque nuestro ente de control tiene como objetivo luchar en contra de detrimento patrimonial del país y de las regiones, por eso en Cartagena, estamos dispuestos y atentos para hacer seguimiento a los procesos que solicite el alcalde de esta ciudad".