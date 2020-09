Alcalde de Cartagena anuncia que no invalidará contrato de la Primera Dama

Luego que desde la Contraloría Distrital de Cartagena se abriera una investigación de responsabilidad fiscal, por cuenta del contrato de prestación de servicios de la primera dama de la ciudad, Cinthya Pérez Amador, toda vez que el salario supondría un detrimento patrimonial de 33 millones de pesos, el alcalde William Dau indicó que no invalidará este contrato.

Dau Chamatt explicó que Pérez goza de un contrato de alta confianza. “Cinthya Amador es una persona de mi absoluta confianza, hay cosas de la Administración del Distrito de Cartagena en que yo no confío más que en Cinthya para discutir, eso la califica a ella para poder tener un contrato de alta confianza”, sostuvo.

Lea aquí: Salario de la Primera Dama de Cartagena, en la lupa de la Contraloría

“Por el hecho que sea negra, de venir en el barrio El Reposo, por el hecho de no tener un titulo universitario, no se le puede estigmatizar, es una persona muy valiosa, independientemente que no tenga los títulos que se requerirían para una OPS de alto valor, ella cumple de sobra con los requisitos para un contrato de alta confianza”, recalcó.

Al tema del contrato le salió otra arista y es que, al parecer, los documentos aportados por Pérez Amador en su hoja de vida, con respecto a su experiencia laboral, no serían verídicos, lo que supondría falsedad en documento público. Ante esto, el mandatario de los cartageneros indicó que se revisaría el tema.

“Tendremos que mirarlo. No obstante regreso al hecho que lo que Cinthya tiene es un contrato de alta confianza, para el que no necesitaba ciertos títulos universitarios, ni tampoco requiere acreditar experiencia, basta con que yo diga por qué ella es de alta confianza”, indicó el alcalde Dau.

“Entonces, con respecto a eso, Dios quiera que no sea cierto, pero si llegase a ser cierto, eso de todas maneras para nada invalidaría el contrato de alta confianza que ella tiene, no habría detrimento al patrimonio”, concluyó.

Cabe señalar que la investigación de la Contraloría inició, luego de una denuncia del veedor ciudadano Wilmer Sánchez, quien en su momento explicó que la funcionaria debería devengar un salario no superior a dos millones 200 mil pesos, toda vez que su formación es como tecnóloga en sistemas, según la resolución 951 del Distrito de Cartagena.

Lea también: "La Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurren en excesos": Mindefensa

Sin embargo, el contrato que actualmente posee da cuenta de que sus honorarios ascienden a los siete millones de pesos, lo que debería ganar alguien con doctorado o maestría.