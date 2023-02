Alcalde de Cartagena arremetió contra la prensa en medio de un evento de género

En medio de un acto de conmemoración de la ‘masacre de la Torre del Reloj’, que cumple 20 años, donde fueron asesinadas cuatro mujeres, entre ellas dos menores de edad, William Dau, alcalde de Cartagena, se salió de casillas y atacó una vez más a la prensa que estuvo presente en el evento.

El enojo y posterior ataque a los periodistas, quienes en su mayoría eran mujeres, el mandatario de los cartageneros arremetió contra los presentes cuando se le preguntó sobre el presunto autor intelectual de este sonado asesinato, nombre que no quiso revelar.

Le puede interesar: A cliente le salió cabeza de babilla en sopa de pescado en restaurante de Cartagena

“No se hagan los maricas, ustedes saben muy bien quién es y si no lo dicen ustedes no me interesa. Ustedes lo que están es buscando hacer bulla, ustedes saben muy bien. Yo estoy hablando como ciudadano que se enteró, como ciudadano que ha leído el expediente, entonces vayan ustedes y hagan lo mismo. Busquen la prensa, pero todo el mundo se caga del susto los medios de comunicación de tener que ser frenteros”, expresó Dau.