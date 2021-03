Alcalde de Cartagena en audio habla de dar puestos a "ministra de alto cargo"

“Señora, a mi me escriben cientos de personas a diario y yo a nadie le contesto porque no me alcanzaría el tiempo para contestarle a todos y para hacer mi trabajo como alcalde; pero en el caso suyo, quiero hacer la excepción para aclararle que, hubo un problema causado por la señora Cinthya (exprimera dama), porque si había un cupo que yo había apartado porque me lo pidieron desde Bogotá, una ministra de muy alto cargo”.

Y continuó: “el cupo era para el hijo de un señor que se jubilaba sin tacha alguna en su hoja de vida, y me lo pidió la ministra, y yo le dije que con gusto, que miraría de los cupos que queden y así le daría uno”.