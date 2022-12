Alcalde de Cartagena no permitirá el regreso de peajes pese a fallo de Contraloría

Luego que la Contraloría General de la Nación fallara en segunda instancia a favor de la Concesión Vial de Cartagena, resolviendo recurso de apelación sin responsabilidad fiscal e indicando que jurídicamente no se ha alcanzado la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los peajes pactada en un 17.22%, el alcalde William Dau aseguró que no permitirá el regreso del recaudo que se encuentra fuera de funcionamiento en la ciudad.

"Yo no voy a permitir que ponga peaje, así de sencillo, me peleo con el que sea necesario pero los dos peajes que ya quitamos no se van a volver a poner; la gente puede decir hasta rabo de mico pero esto se define en un tribunal de arbitramiento, ya existe un peritaje en el proceso del tribunal donde la TIR se cumplió hace mucho y son muchos dineros que nos deben", manifestó el alcalde William Dau, quien además aseguró que el fallo de la Contraloría está siendo analizado por sus abogados

Por parte, el presidente de la Concesión Vial de Cartagena, René Osorio, enfatizó que este fallo de segunda instancia de la Contraloría le da cierre al tramite fiscal. "No había ningún detrimento porque todo el acervo probatorio así lo demostraba, la ciudad debe tener la certeza jurídica de que el contrato sigue vigente y por ende continúa ejecutándose, y siendo ley para las partes: Distrito y concesión", sostuvo.

Cartageneros aseguran que no están dispuestos a volver a pagar peajes de Manga y Ceballo que hoy se encuentran fuera de funcionamiento, señalan que de llegarse a iniciar los recaudos se tomarán las vías de hecho para exigir el desmonte.

"Pedimos que se suspendan todos los pagos incluso el de los peajes de Mamonal y La Heroica, siguen robando al pueblo cartagenero que hoy está sumido en pobreza", expresó el Comité No Más Peajes.

Recordemos que la Contraloría, a finales de enero de 2021, dio a conocer un presunto daño patrimonial por más de $300.000 millones por la concesión de los peajes en la capital de Bolívar, debido a presuntas irregularidades que se remontan a 1997.