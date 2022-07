Alcalde de Cartagena pide archivo del proceso de la Contraloría en su contra

Durante la octava sesión de la audiencia de descargos del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría en contra del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por el pago de gastos de representación a funcionarios de la Alcaldía, el abogado defensor del mandatario solicitó que se archive este proceso.

Iván Acuña, defensa del alcalde Dau, aseguró que no existe daño patrimonial: "El pago de gastos de representación a funcionarios de la Alcaldía, que se les atribuye a los investigados, es una situación que proviene desde el año 2011; nunca se abrió una investigación en contra de los anteriores alcaldes y sólo se dio con la actual administración".

Indicó que ocurrió una causa extraña que viene desde el año 2011. "Es un acuerdo del Concejo Distrital de Cartagena, donde todos los alcaldes sin excepción actuaron bajo esa causa extraña y a ninguno de les investigó", señaló.

Acuña aseguró que la Administración distrital fue la que corrigió la situación que venía irregular desde 2011. "Si bien desde 2011 se atribuía el concepto de 'Gastos de Representación' dentro del pago que se realizaba a algunos funcionarios, lo cierto es que dicho pago no cumplía con las características propias de ese concepto".

"La razón más que suficiente para demostrar que en el caso que nos ocupa la atención no se configuran los elementos propios de la responsabilidad fiscal, no hay conducta doloso o culposa, no hay daño patrimonial, no hay un nexo causal", puntualizó el abogado Acuña.

Finalmente. concluyó que en el proceso se adelanta la Contraloría General “no se dan los presupuestos propios para declarar la responsabilidad fiscal del alcalde de Cartagena y de Adelfo Doria Franco como director de talento humano".

Puntualizó que los cargos formulados fueron desvirtuados, no probados y consecuencia se decrete el archivo del proceso.