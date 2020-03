Alcalde de Cartagena presentó quebrantos de salud a bordo de un avión

En dialogo con RCN Radio el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat contó que, presentó quebrantos de salud, cuando iba a bordo de un avión.

El mandatario de los cartageneros contó detalles de lo que le sucedió, “iba a bordo del avión, se me bajó la presión. Me levante y camino al baño y mientras andaba sentí que me iba a desmayar y me tiré al piso”.

“La azafata me levantó, me dieron una aromática , esperé unos minutos y quedé bien. Pero ellas me dejaron sentado en la última silla del avión por precaución y evitar cualquier situación compleja y para esperar la atención de un profesional de la salud”, agregó Dau.

Lea también: Prohíben venta y consumo de licor en la Plaza de La Trinidad de Cartagena

Un medico reviso al mandatario una vez culminó el vuelo y este siguió con la agenda programada en la capital del país, donde tiene varias visitas a entidades del orden nacional.

Dau Chamat se mostró tranquilo durante la conversación y no perdió la oportunidad para contar una anécdota que también le ocurrió paralelo al quebranto de salud.

“Yo iba en la silla nueve, pero por la situación que me pasó, me pusieron en la silla de atrás, cuando me voy a bajar, llego a mi puesto y no está el saco, pregunté y nadie me supo dar respuesta. Ahora ando sin saco por Bogotá, porque me lo robaron”, relató William Dau.

También le puede interesar: Ordenan retirar macetas que invaden espacio público en Centro Histórico de Cartagena

El alcalde de Cartagena continua con en el desarrollo de la agenda programada en la capital del país, “sigo aquí haciendo gestiones para el desarrollo de la ciudad”.

En sus redes sociales, también hace algunos días publicó un video en el que advertía rumores sobre su estado de salud indicando que, se hizo exámenes de rutina y todo había salido bien.

Sin embargo, en redes sociales se hacen comentarios sobre si el alcalde está o no enfermo.