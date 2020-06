Alcalde de Maicao fue atacado a piedra por personas que realizaban parranda

Mientras realizaba labores en compañía de las autoridades, el grupo de apoyo liderado por el mandatario del municipio de Maicao, Mohamed Dasuki, fue atacado a piedras cuando intentaba persuadir a una comunidad para que suspendieran una parranda que adelantaban, incumpliendo las medidas establecidas a través del decreto 127 donde se decreta el toque de queda para los fines de semana.

Según expresó el alcalde, de no ser por la rápida reacción de su esquema de seguridad la situación se habría tornado más compleja por el alto estado de alicoramiento de las personas.

“En el día de la madre se nos disparó el contagio, quisimos para el día del padre tomar la prevención, pero cuando salimos a los diferentes barrios hemos encontrados personas inconscientes que están en fiesta y parrandas; algunos cuando intentamos acercárnosles lo que hacen es ofendernos y agredirnos, pero entonces cuando se contagien ellos o algún familiar le echan la culpa al alcalde”, manifestó el mandatario.

En La Guajira el panorama es preocupante, el número de contagio ha ido aumentando de manera acelerada; sola el fin de semana fueron reportados 62 nuevos casos con los que el departamento completa 218 pacientes positivos; la situación más crítica se presenta en Maicao (98 casos).

“En el departamento ya se declaró la alerta naranja, quiere decir que la red hospitalaria está a punto de colapsar, sin consideramos que en otra ciudades del caribe ya no hay camas disponibles, donde vamos a meter a la gente, eso es lo que el ciudadano no entiende y lo que nos preocupa a nosotros como mandatarios. Estamos luchando contra el COVID-19, pero a la vez la indisciplina e ignorancia de los ciudadanos”, agregó Dasuki.

Paradójicamente, en los municipios donde hay más casos positivos, es mayor la indisciplina social; en el caso de Riohacha, la tercera ciudad de La Guajira en número de contagios (35 pacientes), se realizaron operativos conjuntos entre el ejército y la policía el fin de semana del padre que dejaron como resultado 144 personas aprehendidas y trasladadas a los calabozos, 11 establecimos cerrados, y 93 comparendos; también se hicieron intervenciones en las parrandas que se activaron en la ciudad.

“La pedagogía y la autoridad no es suficiente frente al libre albedrío de los irresponsables sociales, no son la mayoría de las personas pero nos hacen daño a todos, tenemos que activar el control social, la ciudadanía debe ayudarnos denunciando y dialogando entre vecinos y familiares que debemos cambiar el comportamiento para poder contar la historia y no quedar con una tragedia en ella, solo los infectados de COVID-19 y los que han perdido a sus familias en esta pandemia saben lo difícil que es”, señaló el secretario de gobierno de Riohacha, Miguel Pitre Ruíz.