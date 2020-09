Alcalde de Turbaco (Bolívar), exguerrillero de las Farc, se graduó de bachiller

Vestido con toga azul, junto a su esposa Lola, el alcalde del municipio de Turbaco, Bolívar, Guillermo Torres, recibió su diploma de bachiller, luego retomar sus actividades académicas en 2016.

“Mi esposa es la que toma la decisión de continuar para terminar su bachillerato en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, Cesar, se reiniciaron las ansias de continuar estudiando porque se presentó esa posibilidad; ya habíamos hechos unos taller con el Sena, por ejemplo, yo me capacité en apicultura”, expresó Torres.

Junto al mandatario y su esposa, se graduaron 14 excombatientes, quienes alternaban sus estudios con otras actividades de tiempo laboral.

“Yo fui uno de los 60 excombatientes que fueron escogidos para hacer pedagogía de paz a nivel nacional y, en ese momento, mi esposa Lola se matriculó para terminar su bachillerato y yo la veía con ese entusiasmo, entonces me decidí y me matriculé, y lo hicimos con todas las dificultades, incluso hacía exámenes por WhatsApp porque me encontraba en otras partes del país”, manifestó.

Recordando algunas de sus clases, el mandatario explicó que a veces “había que escribir cuentos, o poesías y me tocó enviarlo por ese medio, ya que era una alternativa”.

Torres retomó sus actividades académicas en 2016 y reveló que nunca se le dificultó volver a un aula de clases, “porque yo no he dejado de estudiar ni de leer, soy amante de la filosofía, de la historia y el lenguaje".

En medio del proceso, Torres fue llamado por los pobladores de Turbaco quienes le pidieron, en un sinnúmero de veces, postularse a la Alcaldía del municipio.

“Había momentos donde yo decía que no podía seguir y más cuando me postulé como candidato a la Alcaldía, luego gané las elecciones, y hoy soy alcalde. A veces siento que el tiempo no me alcanza, pero seguimos adelante y afortunadamente pude terminar mi bachillerato”.

El excombatiente de las Farc no deja de lado el proceso de paz, mientras sigue su mandato, recordando que su principal ilusión, en conjunto con sus compañeros, es liberar el país.

“Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Colombia es la firma del acuerdo de paz, porque esto nos permite a los colombianos reconciliarnos; además, reconozco que una de las mejores formas de reconciliarnos y de adaptarse a la vida civil (refiriéndose a los excombatientes) es a través de la educación”, dijo.

Agregó que, “este proceso de paz hay que consolidarlo, yo hice el bachillerato para estimular a muchos de mis compañeros que los veía con pesimismo, y siento que he sido un ejemplo para que ellos, no sientan pena de ir a un aula de clases, yo, con más de 60 años, me he sentido orgulloso de estudiar con otros jóvenes”.

Este proceso académico estuvo acompañado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). “Con la ARN nosotros tuvimos empatía, a mí me motiva el amor por la vida, la naturaleza, la gente y cuando yo los conocí (a la ARN) y vi cómo ellos trabajaban, me pareció muy bonito, son personas que nos colaboraron con la reincorporación”, afirmó.

Torres apuntó que“no tenemos otra alternativa en Colombia, o nos amamos o nos devoramos, y necesitamos un clima de paz que nos convenga todos; más de 200 excombatientes han sido asesinados pero, a pesar de eso, yo sigo pensando que no hay que dar paso atrás y necesitamos vivir en paz”.