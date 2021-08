Alcalde de Valledupar tendrá que cumplir tres días de arresto por no desalojar una invasión

Con tres días de arresto domiciliario y una multa de diez salarios mínimos mensuales fue sancionado el alcalde de Valledupar Mello Castro González por no cumplir con la reubicación de los invasores del predio Sabana 1, de propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes.

La decisión fue emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, luego del incumplimiento al fallo de tutela T-946 de 2011, donde se ordenó al mandatario adelantar las gestiones administrativas tendientes a cumplir con las actividades complementarias como la instalación de contadores y energización del proyecto, pruebas hidráulicas y estanqueidad del sistema de acueducto y alcantarillado.

Lea también: Coronavirus: Confirman cinco casos de la variante Delta en Antioquia

La población invasora debía ser reubicada a la urbanización El Porvenir que cuenta con espacio para 800 viviendas, pero hasta la fecha no se ha realizado el traslado de las familias, que principalmente son desplazados por la violencia y madres cabezas de hogar con protección del estado.

"Habiendo sido entregadas las viviendas del Porvenir desde diciembre de 2020, según respuesta 720 viviendas con certificado de habitabilidad, realizado el censo de las personas víctimas de la violencia y el sorteo para la adjudicación de las viviendas, realizado el censo por parte de la Alcaldía de –Valledupar de las personas que no cuentan con dicha condición en cumplimiento del numeral 6 de la sentencia de tutela, no se considera que exista justificación al no cumplimiento de la orden tutelar, pues aún no han comenzado las acciones de reubicación de los accionantes en la Urbanización el Porvenir a la fecha de esta providencia, desde la entrega de las viviendas (diciembre 2020) sin que sea posible iniciar el paso siguiente, cuál sería la notificación de desalojo, en tanto, las familias no sean reubicadas", señala el fallo.

Le puede interesar: Sismo de magnitud 4,3 sacudió a Santander en la tarde de este viernes

El Juzgado en su decisión también indicó que la sanción no aplica para la Gobernación del Cesar y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Sobre las inversiones, la Gobernación giró $2.000 millones para la construcción de albergues y también estructuró un proyecto de inversión viabilizado, priorizado y aprobado por el OCAD Cesar por un valor de $21.811 millones, de los que entregó $10.000 millones al Municipio de Valledupar, en cumplimiento de la acción de tutela T-946 de 2011.

Cabe recordar que por este mismo proceso ha sido también sancionado en incidente de desacatos al exalcalde de Valledupar Augusto Ramírez Uhía.