En el laboratorio de Salud Pública Departamental se realizó la prueba en la que resultó positivo para coronavirus el alcalde del municipio de González en el Cesar, Óscar Osorio Ríos.

El mandatario de este municipio del sur del departamento informó a la ciudadanía en un video, difundido a través de la página oficial de la Alcaldía y en sus redes sociales.

Lea también: ¿Qué hacía supuesto palabrero wayúu en una emisora de Valledupar?

"No he presentado síntomas, la prueba la hice por descarte, ya que en mi labor como mandatario he tenido contacto con muchas personas, aun cuando he guardado todas las medidas de protección y distanciamiento social, resulté contagiado, quedan pendientes otras muestras para tomar las medidas necesarias en mi familia", dijo el alcalde.