Alcaldía de Barranquilla descarta militarizar la ciudad durante la cuarenta

Por medio de una rueda de prensa en redes sociales, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, se refirió a las diferentes medidas que se han tomado en la ciudad para enfrentar la emergencia por el Covid-19, que se vive en la actualidad.

El mandatario descartó la presencia del Ejército en las calles de la ciudad, pero fue enfático en que los barranquilleros deben obedecer las indicaciones impartidas por las autoridades.

"Algunos dicen: saca al Ejército, saca a la Policía para que no salga nadie, pero eso no es lo que se busca. Si hacemos eso, es crear un toque de queda de 24 horas como si estuviéramos en una guerra y el que sale se muere, esa no es la idea", puntualizó.

"La teoría general es que en el confinamiento tiene que seguir haciéndose, las cosas necesarias y tenemos que quedarnos lo más que podamos en casa, para que el 80% de la gente esté guardada y el 20% en la calle, eso reduce la posibilidad de contagios", agregó Pumarejo.