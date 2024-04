Alcaldía de Barranquilla emite circular para garantizar atención de usuarios de EPS intervenidas

La Alcaldía de Barranquilla dio un parte de tranquilidad a la población afiliada a las EPS Sanitas y Nueva EPS, luego de ser intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Desde la administración distrital informaron que se encargarán de vigilar la atención integral a los usuarios.

Al respecto, la secretaria de Salud, Stephanie Araujo, confirmó que se emitió una circular externa donde se le hace énfasis a las IPS para que no dejen de atender a los afiliados en sus citas médicas y especializadas, el suministro de medicamentos en dispensadores y los procedimientos quirúrgicos establecidos, al igual que los servicios de hospitalización y el sistema de referencia- contrarreferencia de pacientes.

La Alcaldía también dio a conocer que para llevar un acompañamiento estricto a los afiliados de estas EPS, se habilitaron las líneas telefónicas (605) 3793333 y 195.

Igualmente, indicaron que los usuarios pueden dirigirse a las sedes de la Alcaldía ubicadas en las localidades:



Suroriente

Calle 19 No. 5 – 23, barrio Simón Bolívar.



Metropolitana

Calle 49 No. 8 Sur – 15, barrio Las Cayenas.



Suroccidente

Calle 10 No. 12 F – 57, Casa de Cultura barrio La Paz.



Norte Centro Histórico

Calle 34 No. 43 – 41, ventanilla No. 1

Desde la administración Distrital emitieron las siguientes precisiones:

Las citas médicas se realizarán en los puntos de siempre.

Los centros de urgencias no cambian.

Los tratamientos o procedimientos autorizados se mantienen.

Todo el grupo familiar mantiene sus beneficios.

Los medicamentos se reclaman en los mismos dispensadores autorizados.

Incluso, la Superintendencia Nacional de Salud, destacó que los pacientes deben estar tranquilos porque se garantizará continuidad en las atenciones médicas, pero también en los tratamientos que realizan de las distintas enfermedades.