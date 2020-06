Alcaldía de Cartagena contempla declararse en quiebra

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, aseguró que esta semana daría a conocer nuevas denuncias de cada una de las dependencias del Distrito, por malos manejos en los recursos y por “el hueco financiero que han dejado anteriores administraciones que han sido manipuladas por las diferentes clases políticas”, señaló el mandatario.

En unas recientes declaraciones, Dau Chamat manifestó que hoy por hoy, Cartagena tiene una gran deuda financiera que supera los dos billones de pesos.

“El total de los ingresos de Cartagena en un año es la deuda que hoy tenemos. La ciudad tendría que congelarse en el tiempo, no pagar un empleado, no pagar un servicio público, tendría que congelarse Cartagena de todo el presupuesto del siguiente año no más para cubrir ese hueco financiero”, dijo el mandatario.

Agregó, “¿dónde está la parte que nos estamos ahorrando?, pues es esa misma que estamos usando para tapar el hueco que nos dejaron”.

Por esta grave situación, el alcalde de los cartageneros aseguró que, “posiblemente, y esto es algo que no le he hecho públicamente antes, pero posiblemente Cartagena se acoja a la Ley 550, a declararnos en quiebra”.

Esta situación ha preocupado a la ciudadanía desde que inició el gobierno. El primero de enero, el alcalde encontró una ciudad que no estaba preparada, “una institucionalidad débil, están todas nuestras cuentas llenas de embargos. El año pasado se triplicaron la cantidad de embargos del Distrito, antes se presentaban 50.000 millones de pesos al año en embargo, el año pasado fueron 160.000 millones de pesos”.

Además, “este año, en los primeros tres meses, nos metieron como 60 mil millones de pesos en embargos, pero en administraciones anteriores, el 80% de lo que los demandantes pedían, el juez se los concedía, pero en el caso nuestro, apenas el 5% de los embargos han prosperado, porque tenemos un equipo jurídico defendiendo a Cartagena”.

Frente a este panorama, el presidente del sindicato de servicios públicos de Colombia, subdirectiva Cartagena, Erick Urueta, pide al alcalde William Dau, entregar constancia debidamente detallada de las deudas que tiene el Distrito. Además, pide los estudios financieros que soportan su afirmación de las deudas y las razones por las cuales piensa declararse en quiebra.

También, solicitan constancia de cuánto ascienden las contingencias judiciales del Distrito, reconociendo cuál es el porcentaje de riesgo negativo y cuál es la expectativa positiva para la alcaldía, y si las mismas están dentro de los dos billones de pesos que se adeudan.