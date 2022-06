Alcaldía de Cartagena derogó permiso para las corralejas en el corregimiento de Bayunca

El corregimiento de Bayunca, en Cartagena, no obtuvo el permiso para el desarrollo de las corralejas previstas en el marco de las fiestas patronales de la población, que inician desde el 1 de julio.

La secretaría del interior, Paola Pianeta, sostuvo que en su momento había acogido la solicitud de acompañamiento para la realización de las corralejas, dado que estas fiestas patronales no se habían realizado desde hace dos años.

Acotó que, luego de una visita al lugar por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo, se constató que la estructura edificada para el desarrollo de la actividad no cumple con ninguno de los requerimientos técnicos para su funcionamiento.

"Teniendo en cuenta la tragedia que se tuvo en el Espinal, Tolima, mal haría la administración por un tema de unos ingresos poner en riesgo la vida de cientos y miles de personas que puedan visitar estas corralejas durante el próximo fin de semana; en ese sentido, se acoge el informe de la oficina de gestión del riesgo y se define no dar autorización para las corralejas en bayunca", expresó la secretaria del Interior, Paola Pianeta.

Añadió que “la comunidad podrá realizar las demás actividades que se tienen contempladas dentro de las fiestas patronales, unas actividades culturales y recreativas”.

“Repetimos no se va a dar visto bueno para la realización de corralejas por cuanto la estructura a tres días de iniciar las corralejas no cumplen con ninguno de los requisitos técnicos, se puede poner en riesgo la vida de muchas personas, por lo cual en este momento se toma la decisión de no otorgar este visto bueno", puntualizó la secretaría del interior.

Desde la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) se informó que la estructura no cumple con normatividad sismo resistente, no cuenta con un Plan de Manejo de Riesgos y adicional a eso, la zona en donde está construida presenta problemas de estabilidad del terreno.

"El montaje de la estructura no aportaron los diseños ni la supervisión de la construcción por parte de un ingeniero estructural, que debe ser contratado particularmente; se adelantó una inspección a la estructura de la corraleja que se levantó en el corregimiento de Bayunca. Junto a Bomberos y Cruz Roja, los técnicos e ingenieros verificaron las condiciones de la improvisada plaza de toros, llegando a la conclusión que no cumple con la normatividad mínima requerida. Por ello, desde la OAGRD se negó el permiso para la realización del evento", sostuvo Fernando Abello, director de la OAGRD.

El funcionario aseguró que las lluvias que han caído sobre la ciudad han terminado por afectar aún más el terreno.