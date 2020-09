Alcaldía de Cartagena pide investigar muerte de un ciudadano

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, investigar los hechos que rodean la muerte de Carlos Herrera Vergara, quien presuntamente habría recibido un impacto de bala a manos de un uniformado de la Policía Metropolitana de la ciudad, en el barrio La Esperanza.

Mediante un comunicado, la institución anunció que la Justicia Penal Militar investiga lo sucedido el pasado 21 de septiembre, para que los hechos y circunstancias del crimen puedan ser aclarados.

Las autoridades reconocieron que se descartó que se haya tratado de un enfrentamiento entre pandillas, como se habría manifestado al principio de la semana.

“No esperábamos menos del alcalde, el deber es velar por los derechos para que no sean vulnerados. Me da alegría que la administración se está apersonando de este tipo de casos para que no haya impunidad”, dijo Fidel Jiménez, familiar de la víctima.

“Por el hecho de que vivamos en la suroriental de Cartagena no quiere decir que no tengamos derechos, todos somos por igual. Hoy, su mamá, sus hijos y demás familiares no dejamos de llorar por lo sucedido y reclamamos justicia”, añadió.

Jiménez aseguró que van a seguir en pie de lucha para esclarecer lo sucedido, “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque la muerte de mi primo no puede quedar impune, los responsables tienen que pagar y les debe caer todo el peso de la ley”.

Confirmó que se está organizando otra manifestación desde el sector de la Bomba del Amparo hasta la Alcaldía de Cartagena, en el Centro Histórico de la ciudad.

“Seguiremos alzando nuestra voz de protesta, pero quiero aclarar que será de manera pacífica”, expresó.