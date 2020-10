Alcaldía de Cartagena suspende socializaciones para reabrir Playa Blanca

Luego que el pasado fin de semana los nativos de Playa Blanca en Barú decidieran por cuenta propia abrir el balneario sin contar con los permisos de la Alcaldía de Cartagena, desde las autoridades anunciaron que se suspenden las mesas de trabajo en donde se estaban concertando las medidas para reabrir la zona.

David Múnera Cavadía, secretario del Interior de Cartagena, explicó que este accionar fue irresponsable y que por ello se suspenden las concertaciones que se tienen con el Consejo Comunitario de Playa Blanca para la puesta en funcionamiento del balneario.

“Todas estas decisiones de apertura que hemos tomado han sido sobre la base de estudios técnicos y que se reúnan las condiciones para garantizar la seguridad y la vida de todas las personas que vayan a las diferentes playas de Cartagena, es por ello que esta decisión por vía de hecho que han tomado las organizaciones de Playa Blanca nos obliga a suspender las reuniones de concertaciones de apertura de esa playa”, sostuvo.

Así mismo, desde la Administración distrital solicitaron a los cartageneros y a los visitantes no dirigirse a la playa porque esta no posee todos los protocolos de bioseguridad y puede que sea un foco de contagio.

“Playa Blanca no está autorizada. Estamos solicitando a los cartageneros y a los visitantes no concurrir a Playa Blanca porque no tiene los protocolos de bioseguridad. Además, le informamos a los operadores turísticos que se deben abstenerse porque pueden ser acreedores de sanciones que establece el Código Nacional de Policía”, indicó Múnera.

Por último, desde la Alcaldía de Cartagena comentaron que se aumentará el pie de fuerza en la zona, para garantizar que no se vuelva a abrir la playa.

Sin embargo, desde los nativos del balneario informaron que este fin de semana también pretenden abrir las puertas de Playa Blanca, ya que están desesperados tras de ocho meses sin poder trabajar por cuenta de la pandemia de la covid–19.