Alejandro Char lanza críticas al Gobierno por su poca participación en entrega de recursos

Durante la entrega de 409 motocicletas, 30 camionetas y equipos de telecomunicaciones a la Policía Metropolitana de Barranquilla, Alejandro Char, alcalde de la capital del Atlántico, aprovechó para enviarle un mensaje al Gobierno de Gustavo Petro y recordarle que las obras y gestiones desarrolladas en la ciudad son producto del recaudo de su administración y no el resultado de recursos enviados a nivel nacional.

"Nosotros no tenemos aquí presidente, no tenemos Ecopetrol, ni EPM, nada de esa vaina. Estos son los impuestos de los barranquilleros. Aquí no hay un peso de Bogotá, ni un peso. Toda es la plata de los barranquilleros que pagan sus impuestos, los que pagan el predial, los que pagan industria y comercio, lo recibe la Alcaldía y se los devuelve en obras de beneficio social", afirmó Char en tono enérgico.

Igualmente, destacó que continuará el trabajo conjunto con Eduardo Verano, gobernador del departamento.

“Nosotros, Gobernación y Alcaldía, estamos más juntos que nunca, porque somos unos convencidos de que si no hay seguridad, no hay prosperidad. Nos hemos puesto en la tarea de entregarle gran parte de los impuestos de los barranquilleros y atlanticenses a la institución de la Policía, en particular, para que nos devuelvan esa paz que tanto soñamos y anhelamos y que requerimos para lograr la prosperidad”, dijo el mandatario.

De acuerdo con Char, tanto la administración departamental como distrital, les están respondiendo a los ciudadanos.

“Hoy les estamos cumpliendo. Es el momento de que ustedes como institución les cumplan a los barranquilleros y a los atlanticenses”, afirmó el alcalde.

En materia de seguridad y en coordinación con la Policía se establecieron 58 puntos estratégicos en los que se fortalece la vigilancia y las actividades preventivas.

“Esto es para el área metropolitana, no es desde Barranquilla que le vamos a decir a la Policía Nacional dónde tiene que llevar las motos; hay cuadrantes a lo largo y ancho de toda el Área Metropolitana y son ellos en su juicio, en su conocimiento y experiencia quienes determinan dónde faltan cuadrantes, dónde hay que reforzarlos, dónde necesitamos más apoyo, y por eso esto es el aporte que hace desde la Alcaldía y la Gobernación a toda el área metropolitana, se fortalece la seguridad de casi 2.5 millones de personas en estos cinco municipios. Lo de hoy es un hito histórico”, manifestó.