Alex Char y la escandalosa denuncia de un ganadero contra el exalcalde

“Me sientan con Héctor Amaris que me amenaza, me sientan con Gonzalo Baute quien es diputado del Atlántico y amiguísimo de Alejandro Char, y este también me amenaza. Por último cuando me siento con Alejandro Char porque supuestamente iba a arreglar el tema conmigo porque Carlos Vengal me mandaba una solución con Char, terminó diciéndome que era intocable que no me metiera con él, que me metiera eso en la cabeza, así me lo dijo de frente”.

¿Quién es Carlos Vengal?

Carlos Vengal, es un ingeniero civil de Barranquilla, quien ha trabajado en muchos proyectos importantes de la ciudad. Es uno de los mencionados por Guzmán Chams manifestando que lo había buscado para que se metiera en el negocio de la licitación del megatanque de 'Siete de Abril', uno de los más grandes de Latinoamérica

Según Guzmán, Vengal era la persona que debía pagar la supuesta coima pero como no tenía dinero, fue él quien puso ese recurso a finales de 2014 para la administración de Alejandro Char.

Carlos Vengal dio a conocer que no sabe nada de coimas, pero fue el mismo Guzmán Chams que quiso entrar en el negocio aportando un recurso que se le fue devuelto.

“No sé nada de Coimas, tengo entendido que esta persona es un ganadero, se dedica a la ganadería. Quiso entrar conmigo en un negocio aportando un recurso que se le devolvió totalmente como lo constata el Juzgado Noveno Civil del Circuito y ratificado en segunda instancia por el Tribunal Superior. Él invirtió 1.970 millones y se le devolvió 2.970”.

Además aseguró que lo había amenazado en 2017 por un conflicto del consorcio de Hidrotanques.

“Yo lo tengo demandado porque me fue a amenazar con tres pistoleros a la oficina, y lo tengo demandado en la Fiscalía por esas amenazas”, recordó Vengal.

Por su parte la procuradora electa, Margarita Cabello, mencionada en las denuncias, emitió un comunicado rechazando el uso de su nombre para intimidar o amenazar a otras personas.

“Nadie por ningún motivo, puede hacer uso de mi nombre y bajo esa premisa, descalifico a cualquiera que lo haga en beneficio de sus intereses”, dice en el comunicado.

En el documento también menciona que no admite que se ponga en tela de juicio su reputación profesional.

Otra de las mencionadas en la denuncia, es la actual gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, quien a través de un comunicado manifiesta que no hizo ninguna autorización adicional para la construcción del megatanque de agua en Barranquilla.

“Durante el periodo que fui ministra de Vivienda no autoricé ningún tipo de pago adicional o recursos de más al proyecto del megatanque de almacenamiento que abastece de agua potable a la zona suroccidental. Esta aprobación que se dio desde el Ministerio de Vivienda en 2016 fue técnica al corroborar elementos que exigían una reformulación del proyecto como la reposición de tuberías que se encontraban en mal estado por la antigüedad de las redes de alcantarillado existentes y generaban un riesgo para la comunidad y para las obras.

En medio de estas denuncias el megatanque de agua potable que iba a beneficiar a miles de barranquilleros en el suroccidente de la ciudad sigue sin usarse.