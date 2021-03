Alistan siete medidas para frenar los contagios del covid-19 en Montería

El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanín, dijo este martes que está a la espera de la autorización del Ministerio de Interior sobre un paquete de medidas para implementarlas antes y después de Semana Santa, para frenar los contagios de Covid-19.

"Hemos confiado en la responsabilidad ciudadana, hemos respaldado y promovido la reactivación económica segura y responsable. Nuestro deber es contener la pandemia y ante la posibilidad de un segundo pico en Montería, adoptamos, en comité científico, varias medidas que nos ayudarán a bajar la velocidad de propagación del virus", expresó el mandatario.

Lea aquí: Hoy decretarán alerta roja hospitalaria en Córdoba por aumento de Covid-19

Entre las solicitudes se encuentran el toque de queda nocturno, desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 24 al 30 marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. (de cada día).

Además dentro de las medidas se contempla, la Ley seca desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 24 al 30 marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. (de cada día). Así mismo, no se permite el expendio y consumo en sitios públicos, terrazas y antejardínes.

También restringir las reuniones sociales con aforos superiores a diez personas como matrimonios, bautizos, asambleas y cumpleaños, desde el 24 de marzo hasta el 11 de abril.

Se prohíben además las procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración de personas durante la Semana Santa, del 27 de marzo al 5 de abril. Las iglesias podrán realizar sus actos litúrgicos cumpliendo los protocolos biosanitarios que rigen actualmente, así como el control de aforo.

Le puede servir: Desarticulan banda delincuencial dedicada al hurto de ganado en Sucre y Córdoba

Además se suspenden las cirugías electivas que no sean urgentes, incluidas los procedimientos estéticos, amparados en la alerta roja hospitalaria declarada en el departamento.

Así mismo, eventos como festivales o ferias presenciales se suspenden, hasta tanto se mejoren los indicadores de ocupación hospitalaria y la criticidad. Se podrán realizar actividades virtuales.

Además, los eventos deportivos como torneos o campeonatos privados quedan suspendidos hasta el 10 de abril. Se restringe la práctica deportiva grupal en la Villa Olímpica y demás escenarios deportivos. Solo se permitirán actividades físicas individuales como caminar y trotar.