Amenazan a promotor de cabildo abierto, cuando debatía grave inseguridad en Sincelejo

En medio de la realización de un cabildo abierto que promueve la búsqueda de estrategias para frenar los actos delincuenciales en Sucre, especialmente en su capital, Sincelejo, el promotor del mismo Aldemar Alfaro recibió amenazas en su contra que fueron catalogadas como insólitas de parte suya.

El abogado penalista aseguró que el mensaje llegó a su teléfono celular y, de inmediato, expuso la situación anunciando que dará aviso a las autoridades y que llegará hasta las últimas consecuencias.

“De verdad (estoy) sorprendido. En ese momento, hacía escasos minutos, había terminado de exponer con argumentos todas y cada una de las falencias en materia de orden público en el departamento y en la ciudad de Sincelejo”, dijo Alfaro.

Agregó que "propuse muchas cosas, entre ellas militarizar la ciudad. Minutos después me llegó un mensaje de texto en el que, efectivamente, me amenazaron y que hoy por hoy me tiene un poco intranquilo".

Una vez leyó el mensaje, puso en conocimiento de los presentes lo que estaba ocurriendo: “Cuando recibo la amenaza me quedé estupefacto porque no es común. Primera vez que me amenazan; yo estoy trabajando esto desde el año anterior, desde el 2022, y recolecté firmas a nivel departamental y municipal para realizar este cabildo abierto y desde esa fecha hasta ayer no había recibido ninguna amenaza”.

El mensaje de texto recibido reza textualmente: “Perro, eso que estás haciendo. La vas a pagar, te va a pasar como los sapos”.

Aseguró que es "muy raro que el día de ayer (martes) se haya presentado esta situación. Lo que hice fue esperar que alguien terminara de hablar, uno de los voceros, y tomé el micrófono y expresé tal cual lo que había ocurrido aprovechando que ahí estaban todas las autoridades".

Alfaro aseguró que seguirá adelante con la iniciativa, que solo busca una vida más tranquila para los sucreños. Anunció que este miércoles colocará la respectiva denuncia ante las autoridades.