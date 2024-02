Amenazan de muerte a concejal de Santa Marta por tratar temas de seguridad

En medio de una sesión extraordinaria del concejo de Santa Marta, el concejal Anselmo Gual De La Hoz, denunció que está recibiendo amenazas de muerte por desconocidos, que se han encargado de escribirle y llamarlo a su teléfono móvil, para exigirle que deje de tratar temas de seguridad en la ciudad.

En plena sesión, el concejal hizo públicas las imágenes de los mensajes que ha recibido en su teléfono personal, entre las que se pudo leer que lo van a asesinar, si no renuncia de su cargo público.

“Te vamos a matar HP, en el cementerio te van a ir a llorar, vamos a ver si después de muerto te sirve de algo el concejo, renuncia o te mueres”. Sentencian.

“Deje de estar jodiendo con el tema de seguridad, no se haga pelar, al barrio María Eugenia no vaya más inventando maricadas de seguridad, deje la zona así, no sea sapo o se muere”.

“Te vamos a llenar la camioneta de balas como te sigas metiendo al barrio y llevando policías”. Sentencian los mensajes amenazantes.

Ante lo sucedido, el concejal aseguró que, “esas amenazas las vengo recibiendo desde que llegué al Consejo de Santa Marta pero se agravaron aún más cuando empecé a tocar temas de seguridad por los homicidios ocurridos al iniciar el año 2024 en el barrio María Eugenia, y todo este sector de la ciudad”.

Añadió, “yo realmente le acabo de manifestar al coronel, al secretario de Seguridad y a todos los citados que yo no siento temor por mi vida, pero si por la de mis familiares”.

“A los samarios tengo que decirles que voy a seguir trabajando en esta materia, no me van a disminuir, no me van a callar con esas amenazas, y voy a seguir trabajando con más ahínco haciendo las denuncias respectivas”. Sentenció el concejal.

Es de anotar que, en medio de la denuncia realizada por el concejal Anselmo Gual De La Hoz, se pudo conocer que otro concejal de Santa Marta, también estaría siendo víctima de este tipo de amenazas, se trata de Miguel Ignacio Martínez Olano, quien a través de su teléfono móvil recibe amenazas de muerte.

Por lo anterior, ambos concejales exigen mayor seguridad a la Policía Metropolitana de Santa Marta en aras de que se le brinde las garantías para poder seguir desarrollando sus actividades en el consejo de manera tranquila y en un ambiente de completa seguridad.