Amenazan de muerte a Víctor Rodríguez Fajardo, reconocido periodista investigativo de Santa Marta

A través de una llamada telefónica fue amenazado el periodista Víctor Rodríguez Fajardo, director del medio de comunicación local Opinión Caribe.

Según lo expresado por Víctor Rodríguez, el intimidante manifestó que sus días estaban contados para ejercer el periodismo en el departamento del Magdalena.

El periodista contó que recibió una llamada en la que le manifestaron que él tenía que asistir a una cita con el ‘clan del golfo’ o, de lo contrario, sería declarado objetivo militar.

La persona que realizó la amenaza al director del medio de comunicación fue identificada como Deiber Daniel, quien dijo ser integrante del grupo criminal ‘clan del golfo’.

“He recibido una llamada para intimidarme, para darme un plazo perentorio de salir de la ciudad. Qué sorpresa que el 'clan del golfo' me amenace cuando he estado incisivo con los casos de corrupción en la administración pública del distrito de Santa Marta y en el departamento del Magdalena”, dijo Rodríguez.

“Qué coincidencia que precisamente ahora, que he desnudado algunos casos con tintes de corrupción, me vengan a amenazar”, puntualizó el periodista.

Rodríguez Fajardo dijo que seguirá haciendo periodismo investigativo y que, además, no se va a ir de Santa Marta.

“Les informo que aquí estoy y aquí me quedo, no voy a huir de la ciudad. A las autoridades les digo que espero protección por mi vida; hago un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación, espero me protejan a mí y a mis familiares para poder seguir haciendo periodismo”, precisó.

El periodista finalizó diciendo que “no espero que activen la ruta de seguimiento a dichas amenazas por parte de la alcaldía de Santa Marta y de la gobernación del Magdalena, sé que no lo harán”.

Es de anotar que hace 14 días también amenazaron de muerte a Víctor Polo Rodríguez, director de noticias de radio Galeón y Caracol Radio Santa Marta, y el pasado 28 de agosto fueron asesinados dos periodistas en el municipio de Fundación (Magdalena).