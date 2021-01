Amenazan de muerte a líder comunal en Chimichagua, Cesar

Una líder comunitaria del municipio de Chimichagua, en el centro del departamento del Cesar, recibió amenazas de muerte a través de mensaje de texto que fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.

Carmen Ligia Queruz aportó a las autoridades una serie de mensajes enviados vía WhatsApp, en los que, además de tratarla con palabras soeces, le decían que la asesinarían a ella y a su hijo, quien llegó recientemente de vacaciones de Bogotá.

Entre las exigencias que le hicieron, según la líder, está eliminar su página en una red social donde frecuentemente denuncia problemáticas de la comunidad.

"Me pueden matar, pero no me van a callar. Llevo toda una vida de trabajo comunitario; antes, por el contrario, no cerraré mi página de denuncia y voy a seguir hablando por la comunidad. Soy una anciana de 76 años y aquí sigo fuerte", dijo a través de un video la líder Carmen Queruz.

Las autoridades avanzan en la investigación. De manera preventiva enviaron una patrulla para que custodiara la seguridad de la reconocida líder, que en los últimos días denunció problemas del alcantarillado de esa población.

"Es una lástima que amenacen a una persona tan querida por el pueblo, cuya vida ha estado al servicio de los mas necesitados. Pero conocemos del carácter de la señora Carmen y confiamos que nada le pase", dijo un habitante de Chimichagua.

Cabe destacar que en 2021 este es el segundo caso de amenazas contra líderes en el departamento del Cesar. A inicios de año, un grupo del líderes del corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio del El Paso (Cesar), denunciaron amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas.