Amenazan de muerte a una periodista en el Cesar

A través de su teléfono celular la periodista y corresponsal de Noticias Uno en Cesar, Katia Ospino, recibió varios mensajes amenazantes que ya fueron denunciados ante las autoridades.

La comunicadora que constantemente denuncia hechos de corrupción en la costa caribe, ha recibido múltiples amenazas. Sin embargo, en esta oportunidad teme por la seguridad de su hijo de 11 años, pues con el mensaje intimidante enviaron la imagen del menor.

“Que tristeza que tu hijito bello quede sin madre, Katia que tristeza que tu hijito quede huerfanito”, se lee en el mensaje que fue enviado a la comunicadora.

De inmediato se conocieron las amenazas, periodistas y agremiaciones enviaron sus mensajes de solidaridad.

“Katia desde la Organización de Periodistas Asociados del Cesar, nos solidarizamos con tu causa y te respaldamos en tu lucha por la verdad en contra de la corrupción. Estamos atentos a averiguar la procedencia de las amenazas y exigimos intervención del Estado”.

Por su parte, la periodista aseguró a RCN Radio que seguirá en su lucha por informar hechos de corrupción, aunque no tiene la certeza de dónde proceden las amenazas.

“Yo he venido adelantando una investigación en la Universidad de La Guajira, no estoy segura pero creo que tiene relación, serán las autoridades que lo determinen, no me voy a callar, pero de la manera más cobarde me intimidan con mi hijo y eso no lo voy a permitir”, afirmó la periodista Katia Ospino.

El número telefónico de donde enviaron los mensajes de texto corresponde a un operador internacional, por lo que las autoridades no descartan que el contacto se esté dando en zonas de frontera.