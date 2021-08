ANI adjudicó nuevo contrato para el peaje de Turbaco

En un reciente oficio enviado al Comité No Más Peaje Turbaco, la Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que el Concesionario Autopistas del Sol informó que el pasado mes de junio se obtuvo el ingreso esperado que se pactó mediante otrosí al contrato de concesión con el peaje del municipio de Turbaco.

“En un estudio minucioso de nuestro equipo financiero se determinó que efectivamente ya se había alcanzado ese ingreso esperado, porque la Agencia Nacional de Infraestructura todos los meses monta en su portal web los ingresos de toda la Ruta Caribe”, manifestó Carlos Vargas, miembro del Comité No Más Peaje Turbaco.

Continuó diciendo: “es así como recibimos, previo derecho de petición que habíamos enviado a la ANI y a la Contraloría para que auditara las cuentas y comprobara nuestra información, y entonces efectivamente el señor contratista le comprobó a la ANI que con el ingreso del mes de junio se alcanzaba el ingreso esperado”.

Manifestó Vargas que la Agencia Nacional de Infraestructura reveló que se debe proceder, como reza el contrato, a la liquidación del mismo y la revisión de toda la infraestructura de la inversión peaje de Ruta Caribe, lo que significa el corredor de 280 kilómetros.

“Ese peaje debe ser liquidado y entregado por parte del consorcio a la ANI, se espera que el empalme dure dos meses; si se observa la respuesta que da el consorcio, con la firma del señor Amín, quien es el presidente del consorcio Autopistas del Sol, es del 07 de julio, y solo hasta ayer la ANI nos responde a nosotros”, indicó.

Agregó que, “sospechamos que se dilató la fecha de respuesta del derecho de petición para acelerar la adjudicación del contrato que se dio la semana pasada en Barranquilla, en donde el presidente Duque, con Amín, el gobernador de Bolívar y del Atlántico, adjudicaron el contrato de la nueva App que vale 4.3 billones de pesos sobre el mismo corredor, pero primero hay que liquidar este contrato”.

Frente a esta situación, surgen dudas por parte del comité ya que el peaje continuará operando con un nuevo contrato.

“Nosotros tendremos que reunirnos con nuestros asesores para determinar acciones porque no puede ser que estén adjudicando un contrato nuevo cuando el primero aún no se ha liquidado, y nosotros, como habitantes del municipio, no hemos visto obras que están siendo adjudicadas en esa APP y tengan impacto directo sobre los habitantes de Turbaco, y entonces ahora vamos a seguir pagando esa caseta”, precisó.

Rechazó que la Agencia Nacional de Infraestructura vaya a darle continuidad al peaje, pues “nosotros tenemos que buscar acciones jurídicas con la Procuraduría y con la Corte Suprema, ya que nos están haciendo una jugada mañosa”, apuntó.