ANI revisa filtración de agua en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

Tras la denuncia que hizo un usuario del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, a través de las redes sociales, en la que muestra una fotografía de un funcionario de Migración Colombia trabajando con un paraguas por la filtración de agua, al interior del terminal aéreo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), anunció que están revisando los hechos presentados.

La ANI manifestó que este tipo de situaciones no se pueden presentar en el interior del aeropuerto que viene adelantando obras de modernización.

Sobre los hechos, la Agencia Nacional de Infraestructura indicó que se adelanta la revisión de lo ocurrido. De acuerdo con un reporte preliminar, "nos indica que obedeció a un problema técnico relacionado con los aires acondicionados".

Agregaron que, "sin embargo, insistimos en que estos hechos no son aceptables y adoptaremos acciones conminatorias procedentes".

Desde Migración Colombia indicaron que no son responsables del mantenimiento de esa área, sino el Grupo Aeroportuario del Caribe. "Con el fin de no afectar la atención de los más de 400 viajeros que se encontraban en el área en el momento, y mientras se movían algunos equipos, uno de los funcionarios decidió cubrir con un paraguas a uno de los compañeros para que la filtración de agua no dañará los equipos", dijeron.

Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Caribe dijo que la filtración no fue por lluvias sino por un tema de aires acondicionados.

"En esta área se ha presentado una humedad por condensación de los ductos del sistema de aire acondicionado, lo que ha generado la filtración, los cuales aún no han sido intervenidos dentro del proceso de modernización", reveló el concesionario del aeropuerto.

Cabe recordar que estas obras de modernización en el aeropuerto Ernesto Cortissoz se vienen adelantando desde hace varios años, y tienen previsto culminarlas en el primer trimestre de 2022.