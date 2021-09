Fotos, videos y selfies invadieron las redes sociales, sin importar untarse los pies del espeso fango, nadie dejó de capturar en insólito hecho en sus celulares. "Eso lo pusieron ahí para hacernos creer", dicen los que más dudan.

Sin embargo, el tema no dejó de llamar la atención de las autoridades por lo que agentes de la policía llegaron al lugar y acordonaron el área con una cinta amarilla mientras que un equipo de arqueólogos tomaba respectivas muestras de la piedra.

"Ayer que me fui no había nada aquí y ahora que llegué encontré a la gente viendo la roca. No sé, la gente habla que cayó, que la pusieron, no se sabe", dice Francisco Lara, operario de la retroexcavadora que está limpiando el terreno

Y es que esa zona se construirán unas bodegas. Sin embargo, por el momento solo es un inmenso barrial.