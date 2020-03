El tramo que comunica a los corregimientos El Carito (Lorica) y El Bongo, cerca del cementerio, se ha convertido en una especie de pesadilla para las personas que residen en esas poblaciones, debido a la extraña aparición de una sombra que los habitantes de esa zona han calificado de "gelatinosa".

Los habitantes del corregimiento El Carito evitan pasar por el mencionado lugar y deciden utilizar vías alternas.

Juan Páez Coavas fue el primero en observar la extraña figura que le ha ocasionado miedo porque, según él, hay noches que no puede dormir, pese al apoyo espiritual que ha recibido por parte del sacerdote.

“Con mi sobrino y un amigo veníamos en motocicletas y te digo que lo que vi fue horrible. A unos cinco metros me percaté que venía la sombra pero te digo que es algo impactante y te infunde miedo, porque no es algo normal en el aire y no tiene piernas”, explicó el afectado.

Dice que "lo ha impactado mucho, que llora bastante, "ya que cualquier sombra me causa miedo y me produce pesadillas en las noches relacionado con ese sector”.

En las últimas semanas, la extraña sombra ha sorprendido a tres personas más, generando temor, aunque los habitantes no se han decidido a contar lo sucedido.

Los ciudadanos plantean realizar una actividad religiosa en el lugar donde han observado el fenómeno, que no deja dormir a los ciudadanos.

En el sitio se han registrado varios accidentes de tránsito, que han dejado víctimas mortales, por lo que no se descarta que guarden relación con la extraña aparición.