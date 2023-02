Apartan de sus funciones a la directora regional del ICBF en La Guajira

La comunidad afrodescendiente del departamento de La Guajira se tomaron las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el pasado lunes 6 de febrero, exigiendo que se les respeten sus derechos fundamentales como comunidades afro para poder atender a la población de niños, niñas y adolescentes en el tema de alimentación.

A esta protesta pacífica se sumaron las autoridades indígenas wayúu para exigir el servicio de transporte escolar y el Programa de Alimentación (PAE).

Las comunidades fueron escuchadas por parte de la directora Nacional del ICBF, Astrid Cáceres, quien arribó este jueves 16 de febrero a la capital de La Guajira, para dialogar y llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes.

Puede leer: MinEducación anuncia que está asegurada la alimentación escolar en La Guajira

Es de resaltar, que la directora regional, Yaneris Cotes Cotes, ha tenido varias dificultades con las comunidades indígenas, quienes le manifestaron a la directora nacional que no la querían para dialogar.

Por esta razón, en el diálogo sostenido, la directora del Bienestar Familiar separó de sus funciones a la directora regional de La Guajira, aduciendo que es una persona non grata por las comunidades indígenas.

Le puede interesar: Transmetro modificará recorrido de algunas rutas en Barranquilla por desfiles del carnaval

“Esta reunión ha sido profundamente seria para mí, respeto a las autoridades indígenas. Me duele mucho directora regional que la hayan reflejado como persona non grata. Y en este momento en calidad de subdirectora, usted no va a llevar la vocería con los pueblos indígenas”, expresó la directora nacional de la entidad.

En esa misma línea, las autoridades indígenas pidieron ayuda a la directora para que los niños y niñas del departamento de La Guajira, y en especial en las zonas apartadas de los municipios sean atendidos y no sigan falleciendo por causas asociadas a la desnutrición.