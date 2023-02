Tras la noticia que se conoció en las últimas horas en Cartagena, que el nuevo partido político ‘La Fuerza de la Paz’ del senador de la Republica Roy Barreras, apoyó la candidatura a la Alcaldía de Cartagena de Dumek Turbay, el actual mandatario de los cartageneros, William Dau Chamat, arremetió contra el congresista por el aval manifestado al exgobernador de Bolívar.

Dau no se guardó nada y le mandó un fuerte mensaje a Barreras, a quien le pidió no inmiscuirse en temas de la ciudad.

“No metas la nariz donde no te han invitado. Tú no conoces a la gente o estás cortado con la misma tijera. Tú no representas el Gobierno por el cual yo voté del presidente Gustavo Petro. Coge juicio y deja de estar en esas”, dijo el alcalde.

“Tú eres un cachaco, no tienes nada que ver con Cartagena, así que regrésate para ‘cachacolandia’. Yo defiendo a los cartageneros y no voy a dejar que alguien como tú venga aquí a meter sus narices. Yo defiendo a Cartagena, porque el papá los quiere”, agregó Dau.

El mandatario también aprovechó el momento para pedirle explicaciones a Dumek Turbay sobre los dineros que tiene para sus aspiraciones a la Alcaldía de Cartagena, a quien invitó a decir de dónde los sacó.

“Quiero preguntarle al precandidato a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay Paz, que nos diga si es o no cierto que tiene 20 mil millones de pesos disponibles para la campaña para llegar a ser alcalde. Que diga si es así o no. De ser cierto, que le diga a los cartageneros de dónde sacó esa plata. Cantemos claro que la gente tiene que hablar sin tapujos”, puntualizó el alcalde Dau.

Hasta el momento ni el senador Roy Barreras ni el aspirante a la Alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay, se han pronunciado al respecto de las fuerte declaraciones realizadas por medio de un video que compartió a sus redes sociales.