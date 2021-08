Arquitecto restaurador dice que intervención de la muralla de Cartagena fue inadecuada

En Cartagena continua la polémica en torno a la intervención del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, ubicado en el Club de Pesca.

En diálogo con RCN Radio, el experto en restauración y conservación del patrimonio, Alberto Samudio, se refirió a la intervención de la muralla que ha generado indignación en la ciudad, expresó que el procedimiento fue inadecuado.

"No es la forma de eliminar la costa negra producida por el hongo, que fue lo que ellos quisieron hacer, la administración del Club, porque hay unas formulas mucho más sencillas; lo que aplicaron ahí no fue lo que debía haber hecho, porque lo que aplicaron fue un estuco plástico, para luego después pintar encima, hay dos formas de eliminar esa costra negra, el uno es manual, con espátula y mucho cuidado", explicó el arquitecto Alberto Samudio.

Señaló además que, "cuando hay si no el hongo solo, lo que se utiliza es lavarlo con jabón neutro y cepillo de celdas plásticas, ahora bien modernamente hay también unos sistemas mucho más avanzados, que es la aplicación con pistola de un chorro de pavor con carbonato de calcio, a muy baja presión, se aplica y se elimina la costra negra, la verdad es la costra negra es dañina porque va erosionando el pañete".

El profesional, quien hasta hace pocos años era el encargado de la restauración del fuerte de San Sebastián del Pastelillo, Monumento Nacional dado en comodato por el Ministerio de Cultura al Club de Pesca, aseguró que no fue consultado para la intervención.

"Yo he sido el encardo hasta hace pocos años de las obras de restauración allí, que han sido bastante importantes porque ha habido reparaciones estructurales, reparaciones de pañete, de solados, etc. En cuanto términos esas obras, como siempre hacemos dejamos un manual de mantenimiento para lo tengan a la mano los clientes y en ese manual a parecer qué se hace para la eliminación de la costa negra y el procedimiento que se debe seguir", dijo el arquitecto.

Añadió que, "me dice la administradora que ellos consultaron, me da la impresión fue que no lo entendieron, contratista no lo entendió o lo malinterpreto, porque lo que aplicaron fue completamente distinto, con solo lavarlo hubiera sido suficiente. Si había faltantes en el inducido eso se podía hacer con cal y arena y un recubrimiento con resina vegetal".

El experto envió un parte de tranquilidad a la población, "ahora hay que retirar esa capa de pintura y con pistola de un chorro de pavor con carbonato de sodio, a muy baja presión, eso da un resultado formidable, eso queda igual a como estaba; ese estuco no se ha ardido complementa y se arranca con relativa facilidad, yo tengo la esperanza y estoy seguro que eso va a volver a su estado anterior".

El arquitecto especialista en restauración y conservación del patrimonio, Alberto Samudio, manifestó que fue consultado por el Ministerio de Cultura, "yo les di las directrices y les dije que estaba dispuesto a asesorarlos en el procedimiento para evitar que haya un daño al retirar ese producto".

"Ojalá todo este escándalo haya servido para que todo el mundo ponga sus ojos a Cartagena, porque aquí hay muchas cosas que necesitan de la vigilan no solo de las autoridades sino de la ciudadanía", concluyó Samudio.