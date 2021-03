"Ascienden o los matamos": La pancarta con amenazas al Real Cartagena

Hay preocupación en Cartagena por las amenazas que han recibido jugadores del equipo de fútbol Real Cartagena y su director técnico, Nilton Bernal.

"Ascienden o los matamos", "no más Bernal, queremos ascenso", "por la camiseta, matar o morir", se indica en las pancartas que están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, y que evidencian las amenazas que estaría recibiendo el equipo.

Frente a este lamentable episodio, el equipo emitió un comunicado en el que expresa el rechazo de estas acciones, y además reprocharon lo ocurrido en los últimos días, en el que se vio involucrado el bus del Real Cartagena que fue pintado y sufrió actos de vandalismo.

"Mi posición frente a esto da tristeza. No puedo creer que este deporte tan hermoso como es el fútbol sea manchado por personas que no visualizan y no entienden lo que se está trabajando y se está haciendo. La verdad yo no quiero darle mayor importancia a esto, porque estoy en total desacuerdo con la violencia, las palabras subidas de tono, las malas intenciones, el juzgar, el señalar, sean el pan diario para el deporte", manifestó Nilton Bernal, técnico del equipo.

Agregó que, "lo único que puedo decir es que vamos a seguir trabajando, poco a poco se están consiguiendo los objetivos. Yo entiendo que la hinchada necesita resultados, todos quieren ascender, y eso lo tenemos claro; queremos ascender pero para no volver a descender", sostuvo.

Bernal manifestó que seguirán en el proceso para avanzar. "No vamos a cambiar esa intención que tenemos, que es darle esa transformación al Real Cartagena, pero ya sabíamos que todo esto iba a ser difícil, así que tenemos claro nuestro norte, nuestro objetivo, seguiremos trabajando, poco a poco los resultados van a aparecer, y por eso agradecemos a la hinchada que nos han acompañado y ha respaldado", afirmó.

Por último, destacó que el único camino que tiene el Real Cartagena es arrancar de cero e ir sumando puntos. Las amenazas contra el equipo y su técnico ya fueron puestas en conocimiento de la Policía Nacional y las organizaciones de seguridad del Estado.