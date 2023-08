Asesinan a una persona en medio de una campaña política en Sincelejo

El candidato a la alcaldía de Sincelejo, Aldemar Alfaro, realizaba el lanzamiento de su campaña en plena vía pública el miércoles en horas de la noche, y cuando se encontraba en tarima, se escucharon los disparos. La multitud corrió despavorida y el cuerpo de Dionisio Salas, una persona con discapacidad que se encontraba en silla de ruedas, quedó tendido en plena calle. Una persona más resultó herida.

"Primero, por la llamada que le hacen a mi escolta a las 3 de la tarde diciéndole que iban a sabotear el evento, segundo porque cuando disparan, el primer disparo es hacia la tarima. Ahí escuchamos claramente. Si ven el video, yo pensé que era una carpeta, pero después escucho repetitivamente tres disparos. Lo que yo puedo decir en este momento es que era un mensaje para mí y además con posterioridad a eso empiezan a tirar las sillas", aseguró Aldemar Alfaro.

A lo largo de su campaña, que inició por recolección de firmas que no fueron avaladas, el candidato asegura que ha sido víctima de numerosos ataques que solo buscan desestabilizar su aspiración.

“Si a mí no se me salvaguarda la vida, la seguridad, yo seré un hombre muerto. Se lo digo hoy: yo seré un hombre muerto y, como lo he dicho en todos los discursos, si mi sangre tiene que correr por el piso, que corra. Pero no voy a desfallecer, voy a seguir adelante. Lo mínimo que quiero, y desde aquí me dirijo al presidente de la República Gustavo Petro, es que salvaguarde la vida, que salvaguarde el derecho político y que eche una mirada a Sucre, que está vuelto a nada", dijo, visiblemente consternado.

El candidato asegura que cuando ocurrió el homicidio en el evento, pese a que se había requerido la presencia de la policía, no había ni un solo uniformado.

A través de un comunicado, la Policía aseguró que la persona asesinada tenía antecedentes y que no es posible inferir una relación del suceso con el desarrollo de la campaña.