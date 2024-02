Así financiarán el corredor de carga de Cartagena, tras el desmonte de los peajes internos

La Alcaldía de Cartagena informó el pasado martes el inicio de las labores de desmonte del peaje ubicado en el barrio Ceballos, y que los próximos serían las casetas del sector de Manga.

Aunque esto es una buena noticia para la ciudadanía, puesto que desde el año 2020, la Tasa Interna de Retorno había sido saldada, surge una duda: ¿cuál será el nuevo método de recaudo para el mantenimiento de las vías?

Ante ello, el alcalde, Dumek Turbay, en medio de una rueda de prensa, detalló sobre la nueva forma de financiación.

“Ustedes saben que los peajes eran el mecanismo de financiación, de mantenimiento, del cobro de carga, esa es una conversación que ya estamos teniendo, ya estamos planteando la nueva forma. Creemos que la operación de carga y portuaria debería hacer un aporte al mantenimiento de esta vía”, aseguró el mandatario.

Igualmente, explicó que en 20 días ya estarán desmontadas las casetas por completo, “ya son historias, las casetas y el cobro de peajes urbanos en la ciudad de Cartagena y vamos a asignar unos recursos para recuperar el corredor de carga por una sola vez, inversión del Distrito, para que tenga la mejor señalización, para que deje de ser ese corredor de la muerte que es hoy”.

También detalló que, a partir de esta intervención, esperan que disminuya la constante insubordinación por parte de los conductores que transitan por la zona. Asimismo, aclaró los rumores sobre si la supuesta financiación sería por parte de los impuestos.

“El reto que viene ahora y después es buscar un mecanismo de financiación que no será el bolsillo de los cartageneros, que no será el bolsillo de los vehículos particulares, que no será el vehículo de los taxistas, tendrá que ser una financiación teniendo en cuenta la operación de carga en los distintos puertos que hay alrededor de la zona", indicó.

Sostuvo que "esa discusión la vamos a hacer de cara a la ciudadanía, de cara al sector económico, pero está claro de que es esa estructura comercial, industrial, portuaria, la que tiene que ayudarnos a mantener el corredor de carga, una vez hagamos la intervención los próximos meses”, concluyó Turbay.