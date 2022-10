Así fue el paso de Julia por San Andrés

El huracán Julia impactó esta madrugada la costa Caribe de Nicaragua con vientos e intensas lluvias, tras golpear el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia sin reporte de daños ni víctimas.

Sobre las 10:00 p.m., la directora deel Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), y la Alcaldía de Providencia, entregaron un balance preliminar de la situación. Las autoridades no reportaron víctimas fatales ni daños significativos.

Sin embargo, habitantes del archipiélago colombiano, donde viven unas 48.000 personas, reportaron techos desprendidos, árboles y redes eléctricas caídas sobre vías y viviendas. Por su parte, la Defensa Civil evacuó 34 adultos mayores atrapados en un ancianato de San Andrés.



Luego de golpear San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante más de diez horas con vientos superiores a los 120km/h, el fenomeno natural continuó desplazandose a 28 km/h hasta llegegar a las costas de Nicaragua.

"Los datos satelitales y de radar de Nicaragua indican que el centro de Julia tocó tierra en Nicaragua a lo largo de la costa cerca de Laguna de Perlas" a las 07H15 GMT del domingo, publicó en su cuenta de Twitter el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

Maximum sustained winds at landfall were estimated to be 85 mph.



Maximum sustained winds at landfall were estimated to be 85 mph.



